جوجل تصلح عطلا تأثر به مستخدمو أندرويد

جدة - نرمين السيد - وقامت شركة "Google" بإصلاح عطل مع عرض ويب نظام "Android" تسببت فى تعطل تطبيقات مثل "جى ميل" و"جوجل كروم" وغيرها من تطبيقات أندرويد.

وظهر العطل أمس، الإثنين، وبعدها أوصت الشركة المستخدمين بالتبديل إلى عميل سطح المكتب لـ"جى ميل".

واعترف عملاق البحث بالمشكلة فى لوحة بيانات حالة مساحة "Google Workspace" الخاصة به وقام بتحديثها بانتظام بالمتابعات، حتى تمكن من حل المشكلة ظهر اليوم.

وأعلنت المنصة حل مشكلة عرض الويب "WebView" التى تسببت فى تعطل بعض التطبيقات، موضحة أن تحديث "WebView" لنظام "Android" و"Google Chrome" عبر "Google Play" سيحل المشكلة على الفور.