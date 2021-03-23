بيع لوحة فنية عن وباء كورونا مقابل 23 مليون دولار

جدة - نرمين السيد - بيعت لوحة لـ"بانكسى" تظهر صبيا صغيرا يلعب مع ممرضة دمية باعتبارها بطلا خارقا بدلا من "باتمان" أو "سبايدر مان" بأكثر من 20 مليون دولار، اليوم الثلاثاء، مسجلة رقما قياسيا فى مزاد لفنان الشارع البريطانى.





اللوحة "Game Changer" أو "مُغير اللعبة"، التى كُشف عنها فى مايو الماضى فى مستشفى جامعة ساوثهامبتون، تشيد بالعاملين فى الخطوط الأمامية لخدمات الصحة الوطنية فى بريطانيا فى حربهم ضد الوباء. يُظهر العمل الفنى باللونين الأبيض والأسود صبيا صغيرا يرفع ممرضة وذراعها ممدودة وترتدى عباءة، فى حين يرقد الأبطال الخارقين التقليديين باتمان ورجل العنكبوت فى سلة المهملات. وفى مزاد لدار "كريستيز" بُث على الهواء مباشرة، بيعت اللوحة بسعر 14.4 مليون جنيه إسترلينى (19.85 مليون دولار)، لكن منحت الرسوم المضافة سعرا نهائيا قدره 16.758 مليون جنيه إسترلينى (23.10 مليون دولار)، وهو رقم قياسى عالمى لأعمال "بانكسى". كانت تقديرات سعر اللوحة تتراوح بين 2.5 و3.5 مليون جنيه إسترليني. وقالت "كريستيز" إن العائدات ستذهب نحو دعم رفاهية موظفى مستشفى ساوثهامبتون الجامعى والمرضى. تأتى عملية البيع فى الوقت الذى يصادف فيه البريطانيين فى جميع أنحاء البلاد يوم الثلاثاء، مرور عام على أمر رئيس الوزراء بوريس جونسون بالإغلاق الوطنى الأول. شهد المزاد دقيقة صمت لإحياء ذكرى أكثر من 126.000 شخص فقدوا حياتهم منذ ذلك الحين بسبب الفيروس.

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