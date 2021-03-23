النرويج تشق أول نفق للسفن فى العالم داخل جبالها

جدة - نرمين السيد - وأفادت بذلك قناة "سى إن إن" التلفزيونية الأمريكية، وسيتم شق النفق الذى يبلغ طوله ميلا واحدا وعرضه 118 قدما تحت شبه جزيرة جبلية فى شمال غرب النرويج.
وسيكلف النرويج بناء تلك المعجزة الهندسية نحو 2.8 مليار كرون نرويجى، ما يعادل نحو 330 مليون دولار، وتستغرق عملية إنشاء النفق تحت الأرض 3 – 4 أعوام ويتوقع أن يبدأ الإنشاء عام 2022.
يذكر أن خليج "شدات خافت"، يعتبر من أخطر الخلجان والبحار التى تحيط بالشاطئ النرويجى، وتسجل الأرصاد الجوية كل عام هنا نحو 100 عاصفة بحرية برياحها الشديدة وأمواجها العالية وتيارات الماء الخطيرة.
وتضطر السفن إلى الرسو فى الميناء خلال أيام انتظارا لتحسّن الطقس، ومشروع إنشاء نفق بحرى داخلى مستور لا يؤثر عليه المد والجزر والطقس سيمنح السفن البحرية السير بأمان وسرعة دون خطر بحرى.
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