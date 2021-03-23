تطبيق كلوب هاوس الأمريكى يطلق نسخة أندرويد فى غضون أشهر قليلة

جدة - نرمين السيد - وأعلن بول دافيسون، المؤسس المشارك فى شركة "كلوب هاوس" والرئيس التنفيذى، أن التطبيق بنسخة الأندرويد قد يستغرق وقتا قبل انتشاره بين المستخدمين لنظام الأندرويد على هواتفهم المحمولة بشكل عام، مضيفا إلى أنه ليس هناك خطط حاليا لتفعيل التطبيق على أجهزة الحاسب الشخصية.
وأضاف دافيسون فى اجتماع الأحد الماضى، أن الشركة تسعى فى الفترة القادمة إلى زيادة جمهورها من مستخدمى التطبيق الذين يسعون للمزيد من الخصوصية فى الدردشة مع دائرة المقربين لهم بدون اقتحام من قبل مخربين فى هذه الدردشات الخاصة.
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