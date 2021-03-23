جوجل تبدأ طرح واجهة مستخدم جديدة لتطبيق الدردشة الخاص بها

جدة - نرمين السيد - بدأت شركة "جوجل" (Google) الأمريكية، عملاق محركات البحث، طرح واجهة مستخدم جديدة لتطبيق الدردشة الخاص بها على الويب، تقدم خلالها اختصارات على اللوحة الجانبية للوصول السريع إلى التقويم والمهام والخرائط.





وأشار موقع "زد دى نت" التقنى، إلى أن الشركة نبهت مستخدمى التطبيق بأن يتوقعوا تغييرا فى مظهر التطبيق على المتصفح خلال الأيام المقبلة، موضحا أنه لن يكون تغييرا كبيرا. وأضاف الموقع، أن "جوجل" أضافت خاصية للتغيير بين عرض "ملء الشاشة" و"العرض المنبثق" للغرف والرسائل المباشرة، بهدف دعم تعدد المهام بشكل أفضل بين المحادثات، بالإضافة إلى التكامل مع منصة "جوجل مييت" "Google Meet" لتمكين الاتصال مباشرة من الدردشة.

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