جدة - نرمين السيد - وتعمل "بيتر آب" ومقرها سان فرانسيسكو، مع موظفين من شركات بما فى ذلك "Mars" و"AB InBev" و"LinkedIn" فى خدمات التدريب والصحة العقلية، ولم يتم الكشف عن الشروط المالية لعمله، بحسب وكالة "أسوشيتد برس".
من جانبه قال أليكسى روبيشو، الرئيس التنفيذى لـ"بيتر آب"، إن دوق ساسكس مناسب تماما للشركة بسبب "نموذجه فى الإلهام والتأثير من خلال العمل".
واستشهد روبيشو بجهود هارى فى تأسيس "Invictus Games"، والتى تمنح الأفراد العسكريين والمصابين والمحاربين القدامى الفرصة للمنافسة فى الألعاب الرياضية،
وكذلك تأسيس "Sentebale"، وهى مؤسسة خيرية مقرها إفريقيا تدعم الشباب المتأثرين بفيروس نقص المناعة البشرية.
وفصل الأمير هارى وزوجته ميحان حياتهما عن العائلة المالكة البريطانية ويعيشان فى كاليفورنيا، ووقعا صفقة لإنشاء محتوى لصالح "نتفليكس" ويقدمون حلقات صوتية لمنصة "سبوتيفاى".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وظيفة جديدة لـ الأمير هارى فى وادى السليكون بكاليفورنيا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.