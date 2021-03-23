وظيفة جديدة لـ الأمير هارى فى وادى السليكون بكاليفورنيا

جدة - نرمين السيد - وتعمل "بيتر آب" ومقرها سان فرانسيسكو، مع موظفين من شركات بما فى ذلك "Mars" و"AB InBev" و"LinkedIn" فى خدمات التدريب والصحة العقلية، ولم يتم الكشف عن الشروط المالية لعمله، بحسب وكالة "أسوشيتد برس".

من جانبه قال أليكسى روبيشو، الرئيس التنفيذى لـ"بيتر آب"، إن دوق ساسكس مناسب تماما للشركة بسبب "نموذجه فى الإلهام والتأثير من خلال العمل".

واستشهد روبيشو بجهود هارى فى تأسيس "Invictus Games"، والتى تمنح الأفراد العسكريين والمصابين والمحاربين القدامى الفرصة للمنافسة فى الألعاب الرياضية،

وكذلك تأسيس "Sentebale"، وهى مؤسسة خيرية مقرها إفريقيا تدعم الشباب المتأثرين بفيروس نقص المناعة البشرية.

وفصل الأمير هارى وزوجته ميحان حياتهما عن العائلة المالكة البريطانية ويعيشان فى كاليفورنيا، ووقعا صفقة لإنشاء محتوى لصالح "نتفليكس" ويقدمون حلقات صوتية لمنصة "سبوتيفاى".