عمره 59 عامًا ويحطم الرقم القياسى فى تمرين العقلة

جدة - نرمين السيد - وبحسب "روسيا اليوم"، تمكن كاكليموف المقيم فى مقاطعة كراسنويارسك الروسية من تنفيذ 4.098 ضغطة، خلال 6 ساعات، متفوقا على حامل الرقم القياسى السابق فى هذه الفئة، التشيكى يان كاريس بـ 213 ضغطة.

وتم تسجيل أداء كاكليموف على شريط فيديو ليتم إرساله إلى موسوعة جينيس للأرقام القياسية، حسبما ذكرت وزارة الرياضة فى إقليم كراسنويارسك.

ويعد تمرين العقلة من أصعب التمارين الرياضية على الإطلاق، إذ يتطلب من الجسم لياقة عالية وقوة فى الساعدين.

ويمتلك كاكليموف العديد من الأرقام القياسية العالمية، إذا أنه صاحب الرقم القياسى العالمى فى تمرين سحب (العقلة) لمدة 12 ساعة بتنفيذ (4.989 مرة) ومدة 24 ساعة (7.345 مرة).

وفى مايو 2020، أجرى كاكليموف تحديا منفردا لمدة ساعة فى منزله، وتمكن من تنفيذ التمرين 965 مرة خلال ساعة واحدة فقط.