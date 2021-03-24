مايكروسوفت تعلن تغيير اسم منصة إكس بوكس لمشاركة المقاطع المصورة

جدة - نرمين السيد - أعلنت شركة مايكروسوفت (Microsoft) الأمريكية، عملاق صناعة البرمجيات، تغيير اسم منصة المقاطع المصورة الخاصة بجهاز "إكسبوكس" (Xbox) من "إكس بوكس لايف" (Xbox Live) إلى "إكس بوكس نتوورك" ( Xbox network).







وقال متحدث باسم مايكروسوفت فى تصريحات لموقع (ذا فيرج) التقنى إن "الاسم الجديد يشير إلى خدمة (إكس بوكس) الأساسية عبر الإنترنت"، مشيرا إلى أن التحديث يهدف إلى تمييز الخدمة الأساسية عن عضويات "إكس بوكس لايف جولد" (Xbox Live Gold). وأشار الموقع التقنى إلى أن التلميحات الأولى حول تغيير الاسم ظهرت فى أغسطس الماضى، بعد أن قامت مايكروسوفت بتحديث اتفاقية الخدمات الخاصة بها فى ذلك الوقت.

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