شركة صينية بصدد إطلاق ساعة ذكية بـ إمكاينات الهاتف

جدة - نرمين السيد - تستعد شركة "ون بلس" OnePlus الصينية، لصناعة الهواتف الذكية، لإطلاق ساعة ذكية جديدة تتميز باتصال سلس وتتبع متقدم للمؤشرات الصحية، محددة ثمنها بـ 159 دولارا، وذلك فى 14 أبريل المقبل.





ووفقًا لموقع "زد دى نت" التقنى، يمكن ربط الساعة الذكية الجديدة بالهاتف وإظهار الإشعارات الخاصة به، كما أنها تتعامل مع المكالمات الهاتفية، وتدعم تشغيل الموسيقى، سواء من الهاتف أو تخزينها مباشرة فى مساحة التخزين المتوفرة "2 جيجابايت".

وأفاد الموقع بأن الساعة الذكية الجديدة، تأتى ببطارية سعتها 402 مللى أمبير تدعم الاستخدام النشط لمدة أسبوع والاستخدام القياسى لمدة أسبوعين، مشيرًا إلى أنها مقاومة للماء والغبار، كما أن بها نظام تحديد المواقع العالمى المدمج، ويمكنها أيضًا مراقبة معدل ضربات القلب، والأكسجين فى الدم.