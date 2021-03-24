ووفقًا لموقع "زد دى نت" التقنى، يمكن ربط الساعة الذكية الجديدة بالهاتف وإظهار الإشعارات الخاصة به، كما أنها تتعامل مع المكالمات الهاتفية، وتدعم تشغيل الموسيقى، سواء من الهاتف أو تخزينها مباشرة فى مساحة التخزين المتوفرة "2 جيجابايت".
وأفاد الموقع بأن الساعة الذكية الجديدة، تأتى ببطارية سعتها 402 مللى أمبير تدعم الاستخدام النشط لمدة أسبوع والاستخدام القياسى لمدة أسبوعين، مشيرًا إلى أنها مقاومة للماء والغبار، كما أن بها نظام تحديد المواقع العالمى المدمج، ويمكنها أيضًا مراقبة معدل ضربات القلب، والأكسجين فى الدم.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شركة صينية بصدد إطلاق ساعة ذكية بـ إمكاينات الهاتف على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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