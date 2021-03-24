نشرة صباحك ومطرحك المرورية.. زحام بـ26 يوليو ونصائح بسلوك روض الفرج

جدة - نرمين السيد - وذكر صابر خلال مكالمة ببرنامج صباحك ومطرحك، المذاع على الراديو 9090، والذى يقدمه الإعلامى أحمد يونس، اليوم الأربعاء، عددًا من النصائح قدمتها الإدارة العامة للمرور للسائقين لتجنب أى حوادث فى ظل التقلبات الجوية منها السير بسرعة تتناسب مع الرؤية، ومضاعفة مسافة الأمان بين السيارات، وعدم التحرك فى المناطق التى يصعب فيها الرؤية.

وأعلن صابر، أن هناك هدوءًا فى حركة المرور بجميع محافظات الوجه البحرى والوجه القبلى والطرق المؤدية إليهما.

وأوضح أن الإدارة العامة للمرور، برئاسة اللواء محمود عبدالرازق، مساعد الوزير مدير الإدارة العامة للمرور، تعمل على تصفية الكثافات بقطاعات الطرق الدائرية، لوجود بعض أعمال التوسعة على عدد من القطاعات منها أعلى البساتين والمرج المتجه إلى مناطق الأوتوستراد وأعلى الوراق.

ولفت إلى الازدحام الذى يشهده محور 26 يوليو لدى القادمين من ناهية، ونصح بسلوك محور روض الفرج.

وقال صابر، إلى أن إدارة مرور الجيزة، برئاسة اللواء محمد عامر، مدير الإدارة العامة للمرور بالجيزة، تتابع الحركة بشكل لحظى لمنع أى تكدسات، لذا تعمل الحركة المرورية هناك بشكل جيد ما عدا شارع الجامعة ومحور صفط الذى يمكن استبداله بـ محور أحمد عرابى.

ولكن تعمل الكثافات المرورية فى القاهرة بشكل جيد ما عدا كوبرى الحدائق، ونصح بسلوك شارع مصر والسودان.

أما بالنسبة للكبارى التى تنقل الحركة المرورية بين القاهرة والجيزة منها كوبرى الجلاء أو الساحل أو الجامعة، تعمل بشكل جيد ومرضى.