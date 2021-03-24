أحمد يونس بعد تصدره تويتر: دمتم متصدرين يا أحلى صبحاوية

جدة - نرمين السيد - وأعلن الإعلامى أحمد يونس عبر حسابه الشخصى على "تويتر" عن تصدره تويتر، معلقا: "صباحك ومطرحك مع يونس التريند الأول فى مصر على تويتر .. دمتم متصدريين يا أحلى صبحاوية".

وتفاعل المغردون مع الهاشتاج: "اللى مبيسمعش صباحك ومطرحك فايته عظمة كتيرة قوى"، "الغالى بيصبح"، "يسعد صباحك وأيامك كلها يا أغلى الناس صباحنا حلو بيك وبوجودك يا أغلى الغاليين"، "يونس بيقدم عظمة على راديو 9090 ناو كفاياك عظمة بقى".

وقدمت حلقة اليوم الأربعاء من برنامج "صباحك ومطرحك" المذاع على الراديو 9090، مجموعة من الأغانى المختلفة والنشرة المرورية بالإضافة إلى أبرز الأخبار الواقعة مساء أمس وصباح اليوم، وغيرها من الفقرات المشوقة للمستمعين.

برنامج "صباحك ومطرحك" يقدمه الإعلامى أحمد يونس، ويذاع على الراديو 9090 يوميًا من الأحد للخميس، من الساعة السابعة وحتى الساعة التاسعة صباحا.