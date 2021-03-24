صور.. طريقة تنسيق الحقائب مع الملابس السواريه

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جدة - نرمين السيد - يمكن ارتداء حقائب جلدية سوداء أنيقة ليست كبيرة الحجم، ويفضل أن تحتوى على بعض التفاصيل الذهبية والفضية لإضفاء لمس ساحرة.
ومن الممكن ارتداء الحقائب التى تحتوى على سلسلة ذهبية أو غيره من التفاصيل التى باللون الذهبى، وتنسيقها مع فساتين أو ملابس ذات ألوان دافئة وإكسسوارات ذهبية لأجل الحصول على مظهر متناسق.
وإذا كان الفستان لامعًا ينصح باختيار حقيبة سادة وهادئة، ولكن إذا كان الفستان بسيطا يمكن استخدام حقيبة كتف مليئة بالتفاصيل واللمعان.
وينفر البعض من ارتداء حقائب نفس لون ملابسهم لاعتقادهم بأنها موضة قديمة لا تواكب العصر، ولكن عند تنسيقها بشكل صحيح أى أن يكون لونها مستوحى من ألوان الملابس، تمنح مرتديتها إطلالة أنيقة جذابة.
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