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وتتعمل مجموعة الباحثين الذين أطلقوا على أنفسهم "صائدو الفيروسات" على تطوير نظام محاكاة قد يساعد العالم على تحاشى جوائح مشابهة لجائحة كورونا.
وقال فيليب ألفيولا رئيس المجموعة، والذى يعكف منذ أكثر من 10 سنوات، على دراسة الفيروسات التى تسببها الخفافيش: "ما نحاول بحثه هى سلالات فيروس كورونا الأخرى التى لديها إمكانات الانتقال إلى البشر".
وأضاف: "إذا عرفنا الفيروس نفسه وعرفنا من أين يأتى فسنعرف كيف نعزله جغرافيا".
وتقوم الأبحاث على إدخال أداة صغيرة فى فم الخفافيش التى يتجاوز عددها 1.300، وأخذ مسحة منها، لمعرفة أى الأنواع أكثر قابلية للإصابة بالعدوى ولماذا؟.
ويصف الباحث إديسون كوسيكو الذى يساعد ألفيولا، الأمر بأنه مخيف، وخصوصا فى الوقت الحالى، لأنه لا يمكن معرفة ما إذا كان الخفاش حاملا لـ فيروس أم لا.
جدير بالذكر، أن الخفافيش تسببت فى نقل فيروسات فتاكة إلى البشر، ومنها كورونا، والتهاب الجهاز التنفسى الحاد "سارس"، ومتلازمة الشرق الأوسط التنفسية، و"إيبولا".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر صور .. علماء يمسكون بمئات الخفافيش للكشف عن سلالات أخرى لـ كورونا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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