صور .. علماء يمسكون بمئات الخفافيش للكشف عن سلالات أخرى لـ كورونا

جدة - نرمين السيد - أقدم باحثون من مقاطعة لاجونا فى الفلبين على صيد مجموعة كبيرة من الخفافيش، لإجراء أبحاث عليها بغرض معرفة تفاصيل عنها وجمع عينات من اللعاب والبراز لتحليلها قبل إعادتها إلى البرية.





وتتعمل مجموعة الباحثين الذين أطلقوا على أنفسهم "صائدو الفيروسات" على تطوير نظام محاكاة قد يساعد العالم على تحاشى جوائح مشابهة لجائحة كورونا.

وقال فيليب ألفيولا رئيس المجموعة، والذى يعكف منذ أكثر من 10 سنوات، على دراسة الفيروسات التى تسببها الخفافيش: "ما نحاول بحثه هى سلالات فيروس كورونا الأخرى التى لديها إمكانات الانتقال إلى البشر".

وأضاف: "إذا عرفنا الفيروس نفسه وعرفنا من أين يأتى فسنعرف كيف نعزله جغرافيا".

وتقوم الأبحاث على إدخال أداة صغيرة فى فم الخفافيش التى يتجاوز عددها 1.300، وأخذ مسحة منها، لمعرفة أى الأنواع أكثر قابلية للإصابة بالعدوى ولماذا؟.

ويصف الباحث إديسون كوسيكو الذى يساعد ألفيولا، الأمر بأنه مخيف، وخصوصا فى الوقت الحالى، لأنه لا يمكن معرفة ما إذا كان الخفاش حاملا لـ فيروس أم لا.

جدير بالذكر، أن الخفافيش تسببت فى نقل فيروسات فتاكة إلى البشر، ومنها كورونا، والتهاب الجهاز التنفسى الحاد "سارس"، ومتلازمة الشرق الأوسط التنفسية، و"إيبولا".