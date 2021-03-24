جدة - نرمين السيد - وجاءت أذرع PSVR 2 بقبضة مفرغة على شكل مقبض بداخلها أزرار متحركة، تتشابه مع نظيرتها المتواجدة فى أذرع PlayStation الحالية. وأوضح مطورو سونى أن الأذرع الجديدة محسنة للتفاعل فورًا مع القبضات، وفقا لموقع "تك رانش التقنى". وأشاروا إلى فائدة تلك التطورات لدورها فى منح اللاعب الشعور بمزيد من الواقعية أثناء تجربة ألعاب الواقع الافتراضى.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر سونى تعلن مفاجأة لعشاق البلاى ستيشن على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.