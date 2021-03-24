صور .. أزياء بسيطة لـ الإسبانية فانيسا لورينزو

جدة - نرمين السيد - وبمجرد دخولها عالم الأزياء والموضة تألقت حتى اشتهرت بمجرد ظهورها على أغلفة المجلات العالمية التى منها فوج. ولمع اسمها كأشهر عارضة أزياء فى إسبانيا، لإطلالاتها الأنيقة وأزيائها التى تلفت لها الأنظار. وتحرص فانيسا على مشاركة متابعيها عبر صفحتها الشخصية على "إنستجرام" بتفاصيل يومها التى أظهرت مدى عشقها للرياضة التى تشاركها فيها ابنتها.

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