فيسبوك يتيح بثا صوتيا مباشرا عبر غرف ماسنجر

جدة - نرمين السيد - وأوضح الموقع أن الميزة الجديدة ستكون منافسة لتطبيق كلوب هاوس الخاص بالدردشة الصوتية. وتعمل منصة "فيسبوك" على نسختها الخاصة من تطبيق الدردشة الصوتية فقط لنظام iOS، وزادت شعبية تطبيقات الدردشة الصوتية بشكل كبير فى الأشهر الأخيرة. واكتسب تطبيق "كلوب هاوس" انتشارا عالميا كبيرا خلال الأسابيع الماضية. وتشير التقديرات إلى بلوغ عدد مستخدمى تطبيق "كلوب هاوس" إلى 25 مليون مستخدم، بعدما كان عدد مرات تنزيل التطبيق حتى أول فبراير الماضى 3.5 مليون مرة فقط ثم وصل إلى 8.1 مليون مرة يوم 16 فبراير، بحسب تقرير نشرته شركة "آب آنى" للاستشارات.

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