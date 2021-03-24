صور- كهوف للطعام تحت الأرض.. حكاية جمال فى وادى جراند كانيون

جدة - نرمين السيد - ولم يكتف وادى جراند كانيون بمناظره الطبيعية بل حاول أن يزيدها جمالا حتى تصبح منطقة جذب للجميع، من خلال إنشاء مطعم أنيق به إضاءة راقية، وفقا لموقع "سى إن إن".

ويتميز المطعم بتواجده داخل أحد الكهوف التى تم اكتشافها منذ عام 1972 على يد راعى بقر، عندما رأى فتحة فى الأرض اتضحت أنها مدخلاً طبيعياً للكهوف، وهذه الكهوف الساحرة تشكلت منذ حوالى 65 مليون عام عندما بدأ المحيط الهادئ الذى غطى الجزء الغربى من الولايات المتحدة فى التراجع.

ويتمكن المطعم الذى تم إنشاؤه فى 2017، على استيعاب ما يصل إلى 20 ضيفا.

وأوضح كيث ديفيس، مدير تسويق المطعم، أنه عندما انخفض منسوب المياه تسبب تدفق الانسياب الطبيعى للمياه الحمضية من البراكين القريبة عبر الصخور بإذابة تركيبة الحجر الجيرى، ما أدى إلى خلق فتحات كهفية وقنوات تدفق المياه.

ويعد تناول الطعام فى كهوف تحت الأرض فرصة فريدة تجذب السائحين حولها، وخلال تلك التجربة لن يكون مرافقك الخاص مسؤولا عن خدمتك وتوفير طعامك فقط، إذ إنه سيوفر أيضا نبذة عن تاريخ الكهوف التى تجلس وسطها.