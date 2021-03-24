صور.. فيرجينا هانى تكشف كواليس أيامها بمسابقة ملكة جمال العالم بتايلاند

جدة - نرمين السيد - تشارك المصرية فيرجينيا هانى فى مسابقة ملكة جمال العالم المقرر انطلاقها بدءا من 14 حتى 27 مارس الجارى فى دولة تايلاند، وذلك بعد انتهاء فترة الحجر الصحى، وفاعليات بداية المسابقة، حيث تدخل ممثلة مصر فى منافسة شرسة مع 60 مشتركة أخرى من 60 دولة مختلفة.





واستطاعت فيرجينيا الوصول إلى مراكز متقدمة للغاية خلال تصفيات مسابقة Miss Egypt إلى أن حققت لقب المسابقة، وتوجت كملكة جمال مصر عالميا "Miss egypt grand international".

وخاضت تصفيات عدة ومن بين 350 متسابقة وقع الاختيار على 20 متنافسة وسط تنافس قوى استمر لمدة شهرين.

ومع وصول فيرجينيا إلى دولة تايلاند للمشاركة فى مسابقة ملكة جمال العالم، كان هناك ترحيب حار بها منذ وصولها للمطار، وعند بوابة خروج فريق المسابقة كان فى انتظارهن عدد كبير من المتابعين حيث تم التقاط بعض الصور التذكارية، كما تم إجراء مسحة pcr، على أن يتم عمل مسحة أخرى صباح اليوم التالى، والدخول للحجر لمدة 14 يوم رفقة باقى المتسابقات.

ويحظر دخول أى فرد إلى غرف المتسابقات داخل الحجر على أن يتم توصيل الطعام والشراب إلى باب غرفتهم دون التواصل معهم، إلا أنه على مدار الـ 14 يوم كان هناك العديد من النشاطات داخل الغرفة من ضمنهم فيديو عن أول يوم فى الحجر، وفى اليوم الثانى يوم international grand miss unboxing كل ملكة باسم البلد الخاصة بها.

وعن اليوم الثالث، نشاط اليوم الثالث فيديو تعريفى لها لمدة دقيقة، حيث فازت فيرجينا ضمن العشرة الأوائل فى مسابقات للنشاطات حيث نشرت الصفحة الخاصة بالمسابقة بعض الصور، كما أنه من ضمن هذه المسابقات كانت إزالة الميك أب خلال دقيقتين فقط، ومسابقة أخرى كانت crown goldena with queena التى كانت عبارة عن تصوير نفسهم فى الغرفة وعمل فوتوشوب للصورة وإضافة تاج والتعبير عن إحساسهم إذا فازوا بتاج المسابقة، كما تم عمل photoshoot للملكات.

وباليوم الربع زارت فيرجينيا والمتسابقات معبد بودا وكانوا برداء تايالن دى، وتوجهوا بعد ذلك للوزارة وقابلوا Thailand of affairs foreign of ministry وأعطى جوائز للمسئول عن التنظيم، كما تم تنظيم conference welcome، يوم الخميس ثم تنفيذ زيارات لبعض الأماكن المشهورة والسفن وتدريبات عن الفاى نل.

وشهد يوم السبت عمل "انترفيو" للتعريف عن نفسها حيث ذكرت أنها من مدرسة ألمانية وحاليا تدرس فى ميونخ وتحدثت عن تطوير مصر وتطور اقتصادها، وتم سؤالها عن هل تم تغير العملة؟ لتجيب أنها فى زيارتها لمصر كانت العملة الورقية ليست من أجمل الأشياء، وتم سؤالها أيضا عن أقرب متسابقة لها؟ فكان رد فرجينيا "ميس ألمانيا والبرازيل" لأنها اكتشفت أنهما سيتوجهان إلى مصر سويا عقب انتهاء المسابقة.