جدة - نرمين السيد - وينتج عن شراء مايكروسوفت لتطبيق الدردشة Discord، منح الشركة إمكانية الوصول إلى 140 مليون مستخدم شهريا وربطها بمنصة الألعاب Xbox إكس بوكس المملوكة لها، وفقا لشبكة " CNBC الأمريكية".
ويعتبر العديد من المحللين أن تطبيق Discord المشهور بين لاعبى الفيديو معروض للبيع بحوالى 10 مليارات دولار، حيث وفقا لوكالة "بلومبرج" تعد مايكروسوفت واحدة من المستحوذين المهتمين جدا بالتطبيق، وارتفعت أسهم مايكروسوفت بأكثر من 1 ٪ بعد احتمالية شراء الشركة للتطبيق.
ولدى تطبيق Discord قاعدة مستخدمين ضخمة حيث يمتلك فيما يقارب من 140 مليون مستخدم نشط شهريا، و اقترب هذا من نفس مستخدمى تطبيق تويتر البالغ عددهم 192 مليونا شهريا، وتجنى الشركة الأموال عن طريق بيع الاشتراكات فى خدمة متميزة تتيح لك تخصيص الملف الشخصى وتحميل صور ومقاطع فيديو عالية الدقة مقابل اشتراكات مدفوعة
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مايكروسوفت تستعد لشراء تطبيق الدردشة Discord على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.