مايكروسوفت تستعد لشراء تطبيق الدردشة Discord

جدة - نرمين السيد - وينتج عن شراء مايكروسوفت لتطبيق الدردشة Discord، منح الشركة إمكانية الوصول إلى 140 مليون مستخدم شهريا وربطها بمنصة الألعاب Xbox إكس بوكس المملوكة لها، وفقا لشبكة " CNBC الأمريكية".

ويعتبر العديد من المحللين أن تطبيق Discord المشهور بين لاعبى الفيديو معروض للبيع بحوالى 10 مليارات دولار، حيث وفقا لوكالة "بلومبرج" تعد مايكروسوفت واحدة من المستحوذين المهتمين جدا بالتطبيق، وارتفعت أسهم مايكروسوفت بأكثر من 1 ٪ بعد احتمالية شراء الشركة للتطبيق.

ولدى تطبيق Discord قاعدة مستخدمين ضخمة حيث يمتلك فيما يقارب من 140 مليون مستخدم نشط شهريا، و اقترب هذا من نفس مستخدمى تطبيق تويتر البالغ عددهم 192 مليونا شهريا، وتجنى الشركة الأموال عن طريق بيع الاشتراكات فى خدمة متميزة تتيح لك تخصيص الملف الشخصى وتحميل صور ومقاطع فيديو عالية الدقة مقابل اشتراكات مدفوعة