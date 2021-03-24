بسعرات حرارية قليلة .. وصفة الأرز بالجمبرى

جدة - نرمين السيد - وهناك بعض الوجبات الشهية الخفيفة التى تتميز باحتوائها على سعرات حرارية قليلة منها الأرز بالجمبرى.

ولتحضير وجبة الأرز بالجمبرى، نحتاج إلى بعض المكونات منها:

-500 جراما من الجمبرى.

-نصف كوب من الكرات المقطع صغير.

-فصان من الثوم المهروس مع قليل من الملح.

-نصف كوب من الجزر المسلوق المقطع مكعبات صغيرة.

-نصف كوب من البصل الأخضر المقطع صغير.

-3 بيضات.

-ملح.

-ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

-رشة زعفران.

-ملعقة كبيرة من الزيت النباتى.

-3 أكواب من الأرز.

-7 أكوب ونصف من المياه.

طريقة التحضير:

يخرج الجمبرى من الثلاجة قبل ساعة من بدء تحضير الطعام، وفى وعاء يحمى الزيت لقلى الروبيان لمدة 3 دقائق حتى يتغير لونه، ثم يضع بجانبا.

وبنفس الزيت يتم قلى الكرات والجزر والبصل الأخضر والثوم، بعدها يجب إضافة الملح والقرفة والزعفران والفلفل الأسود.

ويوضع الجمبرى فوق تلك الخلطة ويتم تحريكه لمدة 10 دقائق بملعقة خشبية.

وبوعاء آخر يغلى الماء مع القليل من الملح وإضافة الأرز فوق الجمبرى والخضار ويترك حتى ينضج، ثم سكب البيض المخفوق فوق الأرز ويخلط جيدا لمدة دقيقتين حتى يتجمد البيض ويقدم ساخنا.