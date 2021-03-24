عودة الكلب الضال إلى البيت الأبيض

جدة - نرمين السيد - وكان الرئيس الأمريكى جو بايدن وزوجته، حرما من كلبهم "ميجور" بعد أن عض أحد أفراد الأمن فى البيت الأبيض لذلك قرر الرئيس نقله مع كلبه الثانى "تشامب"، حيث أعيدا إلى منزل عائلة بايدن فى ويلمينغتون بولاية ديلاوير.

وأكدت كيلى أودونيل، مراسلة البيت الأبيض، عبر حسابها الرسمى على "تويتر"، أن ميجور حصل على تدريب تنشيطى أثناء وجوده فى ولاية ديلاوير بعد حادث بسيط لأحد عملاء الخدمة السرية قبل بضعة أسابيع.