العالم ينتظر حدثا تاريخيا على كوكب المريخ فى أبريل

جدة - نرمين السيد - وأوضحت "ناسا" أن أول محاولة لإقلاع المروحية الصغيرة إلى أجواء المريخ ستجرى فى مطلع شهر أبريل المقبل، بحسب إذاعة (دويتشه فيله).

والمروحية "إنجينيويتى" ذات الوزن الخفيف جدا والتى تشبه طائرة مسيّرة كبيرة، لا تزال مطوية ومثبتة تحت الروبوت الجوال "برسفيرنس" الذى هبط على سطح الكوكب الأحمر الشهر الماضى.

وعلى الأرجح ستنطلق المحاولة فى الثامن من أبريل، إذا لم تحدث مفاجآت، بحسب ما أعلنه "بوب بالارام" كبير مهندسى "إنجينيويتى".

ستكون هذه الطلعة الأولى بسيطة جدا، إذ ستقلع المروحية عموديا، ثم سترتفع إلى علو ثلاثة أمتار وتحوم على هذا المستوى لمدة 30 ثانية ثم تدور على نفسها قبل أن تهبط مرة أخرى.

وما يجعل من نجاح التجربة إنجازا كبيرا هى حقيقة أن كثافة جو المريخ لا تتعدى واحدا فى المئة من كثافة غلاف الأرض الجوى، الأمر الذى يجعل هذا الحدث المريخى فى مستوى أهمية الإنجاز الذى مثلته أول رحلة طيران بمحرك على كوكب الأرض عام 1903.