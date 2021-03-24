هذا السر ما يجعلك المفضل عند الأطفال

جدة - نرمين السيد - وكشفت الدراسة المنشورة عبر وكالة "آى أيه إن إس" الهندية أن الأشخاص الذين يتحدثون بطريقة مماثلة للأطفال يكونوا محببين ومفضلين بالنسبة لهم.

وأجرى فريق من الباحثين فى جامعة كوينزلاند فى أستراليا، دراسة تظهر أن الأطفال يفضلون الصداقة والاستماع إلى وتقليد الأشخاص الذين يتحدثون بنفس الطريقة.

ولفت الباحثون إلى أن هذا ينطبق أيضا على الأطفال من خلفيات لغوية وثقافية أكثر تنوعا، بما فى ذلك الأطفال أحاديى اللغة (يتحدثون لغة واحدة) أو ثنائيى اللغة (يتحدثون أكثر من لغة واحدة).

ونقلت الدراسة عن جيسيكا سبينس، مرشحة الدكتوراه فى جامعة كوينزلاند: "تمشيا مع البحث السابق، وجدنا أن الرضع والأطفال يفضلون بشكل عام أولئك الذين يتحدثون بنفس اللهجة أو اللهجة أو اللغة التى يتحدثون بها هم أنفسهم".

وتابعت بقولها: "ومن المثير للاهتمام، وجدنا أيضا أن الأطفال ثنائيى اللغة والأطفال الذين تعرضوا لهجات ولهجات ولغات أخرى أظهروا نفس القدر من التفضيل للمتحدثين من تنوعهم اللغوى - إن لم يكن أكثر - من الأطفال أحاديى اللغة وأولئك الذين لم يتعرضوا لطرق أخرى من الكلام".

ووجد الباحثون أن الأطفال يفضلون من هم أقرب لديهم لغويا وسلوكيا وثقافيا أيضا.