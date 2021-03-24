السعودية تكتشف أقدم دليل لاستئناس الكلاب فى الجزيرة العربية

جدة - نرمين السيد - أعلنت المملكة العربية السعودية اكتشاف أقدم دليل لوجود كلاب تعايشت مع البشر فى الجزيرة العربية، وذلك من خلال المسح الأثرى الشامل والتنقيب فى محافظة العلا شمال غربى السعودية.





وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس" أن فريقا من علماء الآثار عثر فى محافظة العلا على عظام تعود لكلب فى مدفن يعد من أقدم المدافن التى تم تحديدها فى المملكة، وهى معاصرة تقريباً لتلك المدافن المكتشفة والمؤرخة فى أقصى الشمال فى بلاد الشام، حيث تشير الأدلة إلى أن أقدم استخدام للمدفن كان فى حوالى العام 4.300 قبل الميلاد، واستمر استخدام المدفن لفترة تزيد على 600 عام، وذلك خلال فترة العصر الحجرى الحديث-النحاسى، وهو الدليل الأقدم على وجود كلاب تآلفت مع سكان المنطقة القدماء فى شبه الجزيرة العربية.

وقالت مساعدة مدير مشروع المسح الجوى الأثرى فى العلا، ميليسا كينيدى: "ما نجده سيحدث نقلة نوعية فى الطريقة التى ننظر بها إلى فترات مثل العصر الحجرى الحديث فى منطقة الشرق الأوسط، فمعلومات مثل الفترة الزمنية المستخدمة للمدافن الأسرية لمئات السنين، يعد أمرا حديثا على مستوى الاكتشافات العلمية حول فترة العصر الحجرى الحديث فى شبة الجزيرة العربية".

ويضم الفريق المشترك للمشروع أعضاء سعوديين وأستراليين وأوربيين، وتركزت جهودهم على موقعين للدفن فوق الأرض يعود تاريخهما إلى الألفية الخامسة والرابعة قبل الميلاد ويقعان على بعد 130 كيلومتراً عن بعضهما، إذ يقع أحدهما فى المرتفعات البركانية، والآخر فى الأراضى الوعرة والقاحلة، وكان الموقعان فوق الأرض فى فترات سابقة، وهو أمر فريد من نوعه فى تاريخ شبه الجزيرة العربية.