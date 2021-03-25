يمنى يقتل جاره المؤذن بعد انزعاجه من صوت الأذان

جدة - نرمين السيد - وذكرت وسائل إعلام يمنية، أن الجانى شاب فى عقده الثالث من العمر، وقد طعن جاره المؤذن بمسجد الرحمن فى حى "الضربة" وسط مدينة تعز بخنجر يمنى معروف محليًا باسم "الجنبية"، عقب صلاة الفجر، بعدما أزعجه الصوت.
وأضافت المعلومات بأن الجانى ألقى حجارة أيضا على رأس المؤذن البالغ من العمر 80 عاماً، ما تسبب فى وفاته على الفور.
بدوره، كشف نائب مدير قسم شرطة الجديرى فى محافظة تعز، النقيب مختار اليوسفى، أن الجانى تحصن فى منزله عقب ارتكابه الجريمة، ولم يتجاوب مع نداءات الشرطة بتسليم نفسه فى البداية.
وأشار إلى أن القوات الأمنية اقتحمت منزل الجانى بعد معرفتها بتواجده بمفرده، إلا أنه حاول مواجهة الأمن بـ"ساطور"، ما اضطرهم إلى إطلاق النار على قدمه وإصابته.
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