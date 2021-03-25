صور.. طريقة ارتداء التنورة الماكسى مثل المشاهير

جدة - نرمين السيد - وتساعد التنورة الماكسى فى منح مرتديتها إطلالات مريحة وعملية بالإضافة إلى منح الشعور بالحياء والانوثة.

ويمكن ارتدائها بمختلف الأوقات سواء فى الصباح أو المساء، فهى تبرز مرتديتها بقوام ممشوق.

وتساعد التنورة الماكسى ذات الفتحة الجانبية عند تنسيقها مع جاكيت جينز أو توب قصير فى الحصول على إطلالة جريئة عصرية.

كما من الممكن التخلى عن التنورات المحايدة اللون أو التقليدية والاتجاه نحو الألوان الزاهية والنقوش المبهجة، ويمكن تنسيق التنورة المرتفعة الخصر مع توب وحزام، بينما المنخفضة الخصر مع القمصان والجواكيت الجينز والصنادل.

ويمكن ارتداء التنورة الماكسى فى المساء مثل المشاهير، ويحتاج تنسيقها مع قميص أو بلوزة كلاسيكية بلون محايد وستكون إطلالتك رائعة مفعمة بالحيوية والجاذبية.