كالعادة.. ويك اندك مع يونس يتصدر تويتر قبل إذاعة صباحك ومطرحك

جدة - نرمين السيد - واحتفل الإعلامى أحمد يونس بصدارة تريند تويتر، وعلق قائلا "من قبل بداية حلقتنا، ويك اندك مع يونس الترند الأول فى مصر على تويتر حالا، صباحكوا سعاده وانشكاح يا أحلى صبحاويه".

وقدمت حلقة اليوم الخميس من برنامج "صباحك ومطرحك" المذاع على الراديو 9090، مجموعة من الأغانى المختلفة والنشرة المرورية بالإضافة إلى أبرز الأخبار الواقعة مساء أمس وصباح اليوم، وغيرها من الفقرات المشوقة للمستمعين.

برنامج "صباحك ومطرحك" يقدمه الإعلامى أحمد يونس، ويذاع على الراديو 9090 يوميًا من الأحد للخميس، من الساعة السابعة وحتى الساعة التاسعة صباحا.