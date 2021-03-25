صورة - شاحن آيفون يصيب فتاة بحروق شديدة .. اعرف السبب

جدة - نرمين السيد - كشفت صحيفة ميرور البريطانية أن فتاة بريطانية تدعى إيمى هول تبلغ من العمر 17 عاما، تعيش فى مدينة برمنجهام، وضعت هاتفها من نوع "آيفون" فى الشاحن كعادتها على السرير، ثم غفلت لنحو 5 دقائق لتستقيظ فى رعب على مشاهدتها أضواء برتقالية وامضة على سريرها.





وقالت الفنتاة، فى تصريحاتها لـ ميرور: "فى الساعة الثانية صباحا من يوم الخميس الماضى، كنت مستلقية على السرير ووضعت هاتفى فى الشاحن على اللحاف كما أفعل دائما وفوجئت بانفجار الشاحن واشتعال النيران فى غطاء السرير واللحاف ووجهى أيضا". وتابعت: "الشاحن ليس من النوع الردىء أو الرخيص، بل إنه شاحن أبل الأصلى لهاتف آيفون". وعبر حسابها على فيسبوك، وجهت إيمى هول رسالة للجميع وطالبت أن لا يذهبوا إلى النوم مع ترك هواتفهم فى الشاحن على السرير طوال الليل، حيث إن الحادث كان يمكن أن يؤدى لمقتل عائلتها بأكملها، واشتعال النيران فى المنزل ووفاتها. فى حين تمكنت والدة إيمى من إخماد النيران بنفسها دون الحاجة للاستعانة برجال الإطفاء بعدما هرعت ابنتها إلى الطابق السفلى وفى وجهها حروق مؤلمة للغاية وإصابات بالغة.

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