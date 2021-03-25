مواصفات وسعر هاتف فيفو الجديد Y72 5G

جدة - نرمين السيد - ويأتى هاتف فيفو الجديد بشاشة تصل قياسها إلى 6.58 بوصة وبدقة FHD+.

ويحتوى الهاتف على كاميرا خلفية ثلاثية، الرئيسية منها بدقة 64 ميجابيكسل، إلى جانب كاميرا بدقة 8 ميجابكسل فائقة الدقة، وكاميرا للتصوير الماكرو بدقة 2 ميجابكسل، بينما الأمامية تأتى بدقة 16 ميجابيكسل.

ويتضمن الهاتف ذاكرة وصول عشوائى بسعة 8 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية قابلة للتوسعة بسعة 128 جيجابايت، وفقا لموقع "gsmarena".

ويأتى هاتف Y72 5G، مزودا ببطارية كبيرة بسعة 5000 ميللى أمبير فى الساعة، وتدعم تقنية شحن سريع بقدرة 18 وات.

ويتوفر الهاتف بلونين هما الأسود والأزرق بسعر يصل إلى 271 يورو أى ما يعادل 5 آلاف جنيه مصرى.