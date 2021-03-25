صور: أنيا تايلور.. الفنانة الأنيقة

جدة - نرمين السيد - ولمع اسم أنيا تايلور فى مجال الأزياء والموضة حيث أصبحت من أشهر عارضات الأزياء، فهى أمريكية من أصول أرجنتينية. ولم تكتف بذلك بل شاركت فى مجال التمثيل وبدأت مسيرتها منذ عام 2014، وحققت شهرة واسعة فى الولايات المتحدة. ومن أشهر أفلامها: الساحرة وبارى وأكاديمية مصاصى الدماء وانقسام، كما قدمت بعض المسلسلات منها مسلسل بيكى بلايندرز. وتحرص أنيا على مشاركة متابعيها صورها ونشاطها اليومى، كما تنال إطلالاتها إعجاب متابعيها عبر صفحتها الشخصية على "إنستجرام" والذين يتخطون حاجز الـ 6 مليون.

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