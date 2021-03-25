جدة - نرمين السيد - وأوضحت الشركة سبب طرح ذلك اللقب عليها هو طبيعة مهمتها التى تقوم بها خارج كوكب الأرض.
وصممت الشركة اليابانية "Astroscale" مركبة ذات لوح مغناطيسى يعمل على جذب الأقمار الصناعية التالفة أو التى تم التخلى عنها.
وتنفذ الشركة اليابانية مشروعها بعد تفاقم مشكلة النفايات الفضائية حول مدار الأرض التى من الممكن أن تهدد الأقمار الصناعية وحتى مركبات الفضاء المأهولة، ما أثار الكثير من المخاوف مؤخرا.
وتملك المركبة الفضائية مغناطيسا يمكنها من تنفيذ عمليات قطر وسحب فى الفضاء بهدف توجيه الأقمار الصناعية للسقوط فى مدار الأرض والغلاف الجوى وحرقها فى أمان محددة، وفقا لموقع "بيزنس إنسايدر".
وسُمى الإصدار الأول من المركبة بـ ""End-of-Life Services"، والتى تم إطلاقها من كازاخستان منذ يومين بواسطة صاروخ سويوز الروسى، كما تحمل قطعة مزيفة من "حطام فضائى" معلقة على اللوحة المغناطيسية الخاصة بها بهدف القيام بمهمة أولى تجريبية قبل تنفيذ العمليات الفعلية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شركة يابانية أطلقت مركبة دفن الموتى بالفضاء فى مهمة لتجربتها على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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