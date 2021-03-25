فيديو .. الهنود يستعدون لحفل وداع الشتاء واستقبال الربيع

جدة - نرمين السيد - وتحرص الهند على إقامة مهرجان فى نهاية شتاء كل عام لاستقبال الربيع، ويهتم فيه العمال بقرية جيوتى ناجار بضواحى سيليجورى بتجفيف المساحيق المونة لاستخدامها خلال مهرجان الألوان.

وظهر رجال ونساء وأطفال القرية فى فيديو نشرته شبكة "يورو نيوز" وهم يتجمعون لتجفيف الألوان من لإلقائها خلال الاحتفال بمهرجان "هولى" لاستقبال فصل الربيع.

ويعتبر مهرجان هولى، هو احتفالية تقام مع بداية الربيع، وشبهه السكان بأنه معيار انتصار الخير على الشر، ويتابع العالم كل سنة ملايين الهنود الذين يشاركون فيه، وهم يتراشقون بالمساحيق الملونة.

وخلال مهرجان هولى ينشد المشاركون الأغانى ويرقصون ويرشقون بعضهم البعض بالزهور وبمساحيق زاهية الألوان منها الوردى والأصفر والأزرق والأخضر، ويشارك فيه الأفراد بمختلف أعمارهم وأجناسهم.

كما يقوم الحاضرين بالتجمع حول المعابد وهم حاملين الزهور، ويقوم أصحاب الخلافات بالتصالح مع بعضهم البعض.