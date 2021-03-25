فيسبوك: إزالة ملايين المنشورات التى تتضمن معلومات خاطئة حول لقاحات كورونا

جدة - نرمين السيد - وأكدت "فيس بوك"، أنها تسعى لمجابهة التردد قبل الحصول على لقاحات كورونا، وذلك عبر توجيه مستخدمى المنصة بشكل منتظم إلى معلومات موثوقة من السلطات الصحية.

جاء ذلك بعد أن اتهم المدعون العامون فى 12 ولاية أمريكية شركتى "فيس بوك" و"تويتر" بعدم بذل جهود كبيرة لمنع مستخدمى المنصتين من نشر "معلومات كاذبة" تشير إلى أن لقاحات فيروس كورونا غير آمنة.

وأعلنت منصة "تويتر" عملاق التدوينات المصغرة أنها أزالت بالفعل ما يقرب من 22 ألف تدوينة مصغرة بخصوص فيروس كورونا.