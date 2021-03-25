تويتر ينافس فيسبوك بـ الرموز التعبيرية

جدة - نرمين السيد - ويعمل تويتر على إضافة الرموز التعبيرية بدلا من رمز الإعجاب التقليدى، وفقا لما جاء فى "إنجادجيت". ويحاول التطبيق الوصول إلى طرق إضافية للناس، لأجل التعبير عن أنفسهم فى المحادثات التى تجرى على التطبيق. ومن المتوقع أن يضيف ردود أفعال رموز تعبيرية لوجه سواء مندهش أو ضاحك أو غاضب أو غيره.

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