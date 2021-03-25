جدة - نرمين السيد - تعد وجبة "الدجاج بصوص الليمون" من الوجبات التى تناسب أصحاب الدايت، لما تحتويه من سعرات حرارية قليلة. ولتحضر وصفة الدجاج بصوص الليمون، نحتاج إلى: -4 صدر دجاج. -ملح. -فلفل أسود. -كوب من مرق الدجاج. -2 ملعقة كبيرة من عصير الليمون. -ملعقة كبيرة من الثوم المهروس. -نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأحمر الحار. -ملعقة كبيرة من زيت الزيتون. -ثلث كوب من البصل المفروم الناعم. -2 ملعقة كبيرة من الزبدة. -ربع كوب من كريمة الطبخ. -2 ملعقة كبيرة من البقدونس. طريقة التحضير: يحمى الفرن على حرارة 200 درجة مئوية، وفى وعاء يخلط مرق الدجاج مع عصير الليمون والثوم والفلفل الأحمر الحار، وتتبل صدور الدجاج من الجهتين بالملح والفلفل. وفى مقلاة يحمى زيت الزيتون على حرارة متوسطة وتقلى قطع الدجاج حتى تصبح شقراء اللون من الجهتين، حوالى دقيقتين لكل جهة. وتخرج قطع الدجاج وتترك بجانبا، ويوضع البصل المفروم مع خليط المرق وتخلط على حرارة متوسطة بواسطة مضرب يدوى. وتخلط المكونات حوالى 10 دقائق أو حتى تنحفض كمية الصلصة لتصبح حوالى ثلث كوب، وتطفئ النار بعدها وتضاف الزبدة وتخلط حتى تذوب تماما. وتعاد المقلاة إلى النار لمدة 30 ثانية وتطفئ النار وتوضع قطع الدجاج فى المقلاة مع الحرص على تغطية الدجاج بالصلصة، وتدخل المقلاة إلى الفرن لمدة 8 دقائق أو حتى تنضج، ثم تخرج وتزين بالبقدونس ويقدم الطبق ساخنا بجانب الليمون الحامض.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر طريقة تحضير وجبة الدجاج بصوص الليمون للدايت على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.