وصفات طبيعية للبشرة الدهنية فى الصيف

جدة - نرمين السيد - ويحتاج أصحاب البشرة الدهنية من العناية والاهتمام للتخلص وتخفيف المشاكل التى يتعرضون لها.

وهناك بعض الوصفات الطبيعية التى تساعد على تنقية البشرة وخلوها من تلك المشكلات، لقدرتها على التخلص من الدهون المتراكمة والشوائب والأوساخ، لذا تعتمد غالبية الوصفات الطبيعية للبشرة الدهنية على السكراب الذى ينقى البشرة وينظفها بعمق.

-سكراب العنب:

يساعد العنب فى تخلص البشرة من الزيوت الزائدة، ويساهم فى تنقية مسام البشرة من الأوساخ والشوائب.

يستخدم قليل من العنب بحجم قبضة اليد، وهرسه وخلطه مع ملعقة صغيرة من الكريمة اللبانى وملعقة صغيرة من الحمص المطحون، وتدلك البشرة به لمدة 10 دقائق ثم تشطف بماء فاتر.

-سكراب الموز:

يمكن يمكنك خلط ثمرة موز مهروسة بالقليل من الحليب الخام ودقيق الشوفان الناعم ثم تدليك البشرة بالخليط بلطف.

ويساعد سكراب الموز فى امتصاص الزيوت الزائدة وتنقية البشرة.

-تدليك البشرة بالأناناس والبقدونس:

يمكن استخدام شرائح الأناناس وتقطيعها ومزجها مع ملعقتين من البقدونس المفروم وزيت الزيتون، وتفكر البشرة بالخليط لمدة تصل إلى 4 دقائق ثم غسل الوجه بماء فاتر.

وتمنح تلك الوصفة البشرة النضارة والإشراق والانتعاش بالإضافة إلى تطهيرها من البكتيريا.