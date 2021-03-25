استمرار تعطل العديد من التطبيقات على هواتف أندرويد

جدة - نرمين السيد - وحسب صحيفة "ذا صن" البريطانية يأتى ذلك بعد أيام من الإبلاغ عن عطل ظهر عند استخدام تلك التطبيقات، حيث أفادت تقارير بعدم فتح التطبيقات على الهواتف المحمولة من جميع أنحاء العالم منذ يوم الإثنين الماضى.

ويظهر العطل عند نقر المستخدم على أيقونة التطبيق ويؤدى ذلك إلى إغلاق التطبيق على الفور، بسبب تطبيق نظام يسمى Android System WebView يتم استخدامه لعرض محتوى الويب، وفقا لما أعلنته جوجل عملاق محركات البحث فى العالم.

وأعلنت الشركة عن حل المشكلة الثلاثاء الماضى، والذى يتطلب من المستخدمين تحديث تطبيقاتهم يدويا، وما يزال العديد منهم يستخدمون الإصدارات القديمة فى مواجهة الأعطال.

ومن المفترض أن يؤدى تحديث WebView لنظام أندرويد عبر متجر جوجل بلاى إلى حل المشكلة على الفور.

وتمت التوصية لمنع تعطل التطبيقات على الهاتف المحمول، بتحديث كل من جوجل كروم وعرض الويب.