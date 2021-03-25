فرجينيا هانى: أتمنى التتويج بلقب ملكة جمال العالم وارفع علم مصر عاليا

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وقالت فرجينيا هانى، إنها تتمنى إن تتوج بالمسابقة وترفع علم مصر، موضحة أن صنع الفستان الذى ستشارك به بمسابقة ملكة جمال العالم استغرق وقت طويل، نظرا لدقة تفاصيله، موضحة أن الفستان صنعه بهيج حسين لتمثيل مصر بشكل جديد، من خلال رسم عدد من الشخصيات الفرعونية على ذيل الفستان.
وأضافت أن وصولها لهذه المرحلة وتمكنها من سماع اسم مصر يرتفع عاليا، احساس عظيم، موضحة أن رسمة العين كانت فرعونية أيضا، حيث ظهرت التفاصيل فى معظم الميك اب بألوان الأصفر والأزرق، وهما من الألوان الفرعونية، كما أن اللون الأزرق فى الفستان يبرز جمال النيل.
يذكر أن فرجينيا تمكنت من الوصول إلى مراكز متقدمة للغاية خلال تصفيات مسابقة Miss Egypt إلى أن حققت لقب المسابقة، حيث توجت كملكة جمال مصر عالميا Miss egypt grand international حيث خاضت عدة تصفيات 350 متسابقه حتى وقع الاختيار على 20 متنافسة وسط تنافس قوى استمر لمدة شهرين.
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