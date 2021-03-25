إنستجرام بستعد لإطلاق خاصية تمكن من حفظ مسودة للقصص المصورة

جدة - نرمين السيد - وذكر رئيس شركة "إنستجرام" آدم موسيرى فى تغريدة له على موقع "تويتر" أن الخاصية الجديدة ستتيح للمستخدمين ثلاثة بدائل وهى: أولا حفظ القصص المصورة الخاصة بهم لحين نشرها فى وقت لاحق مع الاحتفاظ بكل التفاصيل، وثانيا إلغاء التعديلات التى تمت سابقا وثالثا القيام بإلغائها تماما والبدء فى قصة جديدة.
ولم يحدد موسيرى الموعد الذى تعتزم فيه إنستجرام إطلاق هذه الخاصية، ولكنه ذكر أنه فى القريب العاجل، مشيرا إلى أن الكثيرين من مستخدمى التطبيق كان يطالبون كثيرا بادخال هذه الخاصية.
يذكر أن إنستجرام هو أقوى وأشهر منصة إلكترونية لنشر ومشاركة الصور حول العالم حيث يلجا إليه الكثير من المشاهير والفنانين ونجوم الكرة وأصحاب العلامات التجارية الشهيرة.
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