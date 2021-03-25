فوجئت بحملها لحظة الولادة.. بريطانية تنجب طفلا دون أن تشعر بأعراض الحمل

جدة - نرمين السيد - وعرضت قناة "الغد"، تقريرا مصورا للفتاة مؤكدة أنها فوجئت فى لحظة الولادة بأنها حامل دون أن تظهر عليها علامات الحمل.
وكانت كلير أصيبت قبل عامين بآلام شديدة فى المعدة لتفاجأ بأنها تحمل طفلا بداخلها دون أن تشعر.
وأشار التقرير، إلى أن وايزمان كانت تتناول حبوب منع الحمل وما حدث لها كان بمثابة صدمة، مؤكدا أنها لم تتقبل الطفل الوليد، ورفضت رؤيته وإطعامه لكنها فى النهاية تقبلته وسمته "فينلى" .
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