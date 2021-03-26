مايكروسوفت تطلق تحديثا بصريا لنظام تشغيل ويندوز

جدة - نرمين السيد - أطلقت شركة "مايكروسوفت" الأمريكية، عملاق صناعة البرمجيات فى العالم، تحديثا بصريا جديدا لنظام تشغيل أجهزة الحاسبات الأشهر "ويندوز10"، يضيف للنظام أيقونات جديدة لتطبيق مدير الملفات "فايل إكسبلورر".





وتظهر التصميمات الجديدة التى أطلقتها "مايكروسوفت" كجزء من إصدارة النظام التمهيدية (ويندوز 10 - إنسايدر بريفيو بيلد 21343)، العديد من أيقونات ملفات النظام من خلال تطبيق مدير الملفات "فايل إكسبلورر"؛ بما فى ذلك أيقونة "سلة المهملات" و"المجلدات" وسواقات القرص الصب.

وكانت مايكروسوفت قد حدثت فى فبراير الماضى أيقونات التطبيقات الافتراضية على النظام مثل الآلة الحاسبة والبريد الإلكترونى وغيرها. ولم تكشف الشركة بعد عن أى معلومات تخص موعد وصول تلك التغييرات إلى عموم جمهور مستخدمى النظام.

وأعلنت الشركة عن التحديث البصرى لنظامها التشغيلى عبر مدونتها الرسمية، مشيرة إلى أن الأيقونات الجديدة ستكون متاحة فقط لأعضاء برنامج "ويندوز إنسايدر" التجريبى عبر قناة المطورين.

كما تضيف الإصدارة التمهيدية الجديدة بعض التحسينات على منصة "ويندوز 10"، أبرزها علاج بعض الثغرات ونقاط الضعف فى النظام؛ لاسيما مشكلة توقف التطبيقات أثناء تثبيتها، إلى جانب تغيير طريقة تنظيم أدوات إدارة النظام.