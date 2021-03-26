صورة .. بيع لوحة أثرية لـ فان جوخ بـ 13.2 مليون دولار

جدة - نرمين السيد - ذكرت وكالة روسيا اليوم أنه تم بيع لوحة لـ الرسام الهولندى الشهير فينسنت فان جوخ، تصور شارعا فى باريس وكانت محفوظة فى مجموعة مقتنيات خاصة لأكثر من 100 عام، بسعر بلغ 11.25 مليون يورو أى ما يعادل 13.2 مليون دولار.





وأشارت إلى أنه تم بيع اللوحة الأثرية لـ الفنان الشهير، بعد إعادة عرضها فى المزاد للمرة الثانية، لافتة إلى أنه لم يوضح مسؤولو دار مزادات "سوذبيز" بعد سبب إعادة عرض لوحة "مشهد شارع فى مونماتر" فى المزاد بعد أن بيعت بمبلغ 14 مليون يورو. جدير بالذكر، أنه يعود تاريخ اللوحة إلى عام 1887 عندما كان فان جوخ يقيم مع شقيقه تيو فى العاصمة الفرنسية.

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