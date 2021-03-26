صور- للمرأة العصرية.. صيحات الموضة استعدادا لشهر رمضان  

جدة - نرمين السيد - أيام قليلة تفصلنا عن شهر رمضان المبارك، وهو شهر القرآن الذى له قدسية خاصة لدى الكثير من المسلمين، وبهذه المناسبة أطلقت بعض دور الأزياء تصاميم للمرأة العصرية تناسب قدسية الشهر المبارك.





وتشمل أزياء رمضان 2021 بعض التقاليد التراثية لمنطقة الخليج وشمال إفريقيا، ويعتمد على اللون العاجى والمصنوع من الحرير برسوم الأزهار الملونة ذات الظلال الراقية والمريحة، مع أكمام واسعة وشقوق جانبية أنيقة. صور .. أزياء بسيطة لـ الإسبانية فانيسا لورينزو ويتم تزيين الصدر بالجواهر الدقيقة وتصاميم الأزهار المزركشة، بالإضافة إلى إطار حول العنق منتهى بباقة من الخيوط الجميلة.

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