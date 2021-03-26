أول جهاز فى العالم.. MyZone تبتكر جهاز تعقب اللياقة البدنية

جدة - نرمين السيد - وقالت الشركة وفقا للعربية نت، إنه أول جهاز فى العالم يراقب قراءات PPG (مخطط التمثيل الضوئى) و ECG (تخطيط القلب الكهربائى) لمراقبة النشاط بشكل أكثر دقة مع عدد أقل من النقاط العمياء.

وتقول MyZone: إن MZ-Switch المعتمد على المعصم يجب أن يظل دقيقًا بنسبة 95 فى المئة بالنسبة لأى نشاط غير مقيد بحركات متكررة، مثل السباحة، والأنشطة النموذجية، مثل: الجرى والتمدد العالى الكثافة.

وتعد تقنية التتبع من الأشياء القياسية، باستخدام مستشعر التدفق البصرى الذى يضيء ضوء LED فى الجلد لقياس حركة الدم فى الذراع، ويتطابق هذا التدفق مع نبضات القلب التى تضخ الدم فى جميع أنحاء الجسم لتحديد معدل ضربات قلب المستخدم.

وبالنسبة للتمارين التى تتضمن حركات معصم ثقيلة، مثل: رفع الأثقال أو التجديف، يمكن توصيل MZ-Switch بساعدك، ويستخدم جهاز مراقبة الساعد مستشعر تدفق الدم البصرى (كما هو الحال عند ارتداء الجهاز على المعصم).

ويحتوى الجهاز على ذاكرة مدمجة لمدة 36 ساعة لتتبع التدريبات بعيدًا عن هاتفك أو شبكات صالة الألعاب الرياضية ويمكن توصيله بنظام Android Wear و Strava و Garmin و MapMyRun و Apple Health.

الرئيس التنفيذى للشركة، قال إن MZ-Switch يهدف إلى توسيع نطاق جاذبية تتبع اللياقة البدنية العالى الدقة للشركة، وهو مبسط بما يكفى لفهمه بالنسبة لغير الرياضيين.