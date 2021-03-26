صور- باستخدام تكنولوجيا الأنثروبولوجيا الجنائية.. علماء يعيدون وجه إخناتون

جدة - نرمين السيد - أعاد مجموعة من العلماء فى مركز أبحاث علم الآثار الحيوية (FAPAB) فى صقلية، باستخدام تكنولوجيا الأنثروبولوجيا الجنائية، تجسيد وجه الملك إخناتون، الذى حكم من عام 1353 قبل الميلاد إلى 1335 قبل الميلاد.





وبحسب ما نقلت "روسيا اليوم" أن عملية إعادة بناء الوجه استغرقت شهورا حتى تكتمل، وبفضل التكنولوجيا الحديثة. وأشار الفريق العلمى: "إعادة بناء الوجه هذه تعيد الحياة، بطريقة مجازية، إلى واحدة من أكثر المومياوات إثارة للجدل والأكثر أهمية فى تاريخ العالم". لميس جابر تروى قصة القائد العام لجيش إخناتون : تجنيد إجبارى وقوات خاصة إخناتون عرف سابقا بـ"أمنحتب الرابع" وهو أبو الملك توت عنخ أمون، وزوجته الملكة نفرتيتى، وغير اسمه لأنه كان يكره عبادة آمون ودعا إلى عبادة الملك آتون وغير اسمه ليصبح "إخناتون"، انتقل الملك إخناتون، الذى ينتمى للأسرة الـ18 من طيبة إلى تل العمارنة التى لم يعبد فيها إلها من قبل ودعا إلى عبادة آتون "إله الشمس" واستقر هناك.

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