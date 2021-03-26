أستاذ بمعهد الفلك: لمعان القمر سيبلغ 99.8% بعد غد

وأوضح تادرس، اليوم الجمعة، أن القمر سيبدو بدرا للرائى وللعين المجردة بدءا من غد وحتى 29 مارس الحالى حيث لا تستطيع العين المجردة تمييز استدارة بدر القمر بالكامل بدون أجهزة، أما وقت البدر الكامل فسيكون بعد غد الأحد.
وعن سبب تسمية هذا البدر بـ(قمر الدودة)، أوضح أن القبائل الأمريكية أطلقت على البدر هذا الاسم لارتباطه ببداية فصل الربيع، حيث غالبا ما تبدأ درجات الحرارة بالارتفاع، وبالتالى تظهر ديدان الأرض على السطح.
ونصح الدكتور أشرف تادرس جميع المهتمين وهواة الفلك بالأخذ فى الاعتبار أن جميع مشاهدات الظواهر والأحداث الفلكية تتطلب صفاء الجو وخلو السماء من السحب والغبار وبخار الماء، مؤكدا أن الظواهر الفلكية ليس لها أى أضرار على الإنسان أو نشاطه اليومى على الأرض.
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