Poco F3.. سعر ومواصفات هاتف Xiaomi الجديد

جدة - نرمين السيد - وحسب روسيا اليوم، جاء الهاتف بهيكل مقاوم للماء والغبار أبعاده (163/76.4/7.8) مبم، ووزنه 196 ج، مجهز بشاشة AMOLED بمقاس 6.67 بوصة، ترددها 120 هيرتزا، ودقة عرضها (2400/1080) بيكسل، ومعدل سطوعها 395 شمعة/م تقريبا.

ويمكن لهذا الجهاز التعامل بسرعة كبيرة مع البيانات وشبكات الجيل الخامس الخلوية بفضل معالج Qualcomm Snapdragon 870 5G، وذواكر وصول عشوائى 6 و8 جيجابايت، وذواكر داخلية 128 و256 جيجابايت، فضلا عن أنه مجهز بمعالج رسوميات Adreno 650.

وأوضحت الشركة أن سعر الهاتف 350 دولار، حيث جهزته Xiaomi بكاميرا أساسية ثلاثية العدسة بدقة(48+8+5) ميجابيكسل، وكاميرا أمامية بدقة 20 ميجابيكسل تعمل مع تقنيات التعرف على الوجوه.

ويعمل الهاتف بنظام Android 11 مع واجهات MIUI 12 for POCO، وبطارية بسعة 4500 ميلى أمبير بخاصية الشحن السريع، وجهز بمنفذ 3.5 ملم للسماعات، ومنفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ USB Type-C 2.0، وأنظمة لتحديد المواقع عبر الأقمار الصناعية، وماسح لبصمات الأصابع.