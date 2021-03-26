صور- للحوامل.. أزياء مبهجة وتصميمات بسيطة لصيف وربيع 2021

جدة - نرمين السيد - تسعى كثير من السيدات خلال فترة الحمل، سواء كانت محجبة أم لا، لتكون بأبهى حلة وتتألق بملابس تناسب هذه المرحلة المهمة من حياتهن.



جدة - نرمين السيد - تسعى كثير من السيدات خلال فترة الحمل، سواء كانت محجبة أم لا، لتكون بأبهى حلة وتتألق بملابس تناسب هذه المرحلة المهمة من حياتهن. وتماشيًا مع إطلالات صيف وربيع 2021 لمعظم النساء رصدنا باقة من إطلالات الملابس المميزة التى تناسب فترة الحمل. الإطلالات اعتمدت على ألوان مبهجة وتصميمات بسيطة.

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