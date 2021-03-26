7 أطعمة صحية تساعد على النشاط وتقلل الإصابة بالأمراض الخطيرة

جدة - نرمين السيد - وبحسب موقع healthline، فهناك 7 أطعمة شهيرة تعطى الجسم الطاقة والحيوية وتقلل إصابته بالأمراض الخطيرة.

هذه الأطعمة تشتهر تجعل الجسم أقل عرضة للإصابة بأمراض خطيرة مثل السرطان ومشاكل زيادة الوزن وغيرها.

الأسماك

تحتوى على كميات عالية من الأوميجا 3، ومركبات تسمى ريزولفين، والتى تعمل على تقليل الالتهاب، الذى يمكن أن يؤدى إلى أمراض القلب والسكرى، وأمراض الكلى.

الفراولة والتوت

تحتوى على مضادات الأكسدة التى تسمى الأنثوسيانين، وتقلل من خطر الإصابة بالأمراض، والتى تساعد الجسم أيضاً فى الحفاظ على الجهاز المناعى.

العنب

يحتوى على مادة الأنثوسيانين التى تقلل الالتهاب، كما تقلل من خطر الإصابة بالعديد من الأمراض، بما فى ذلك أمراض القلب والسكرى والسمنة ومرض الزهايمر وحساسية العين.

البروكلى

من الأطعمة المغذية للغاية، ويمنع الإصابة بأمراض القلب والسرطان.

الطماطم

الطماطم غنية بفيتامين C والبوتاسيوم والليكوبين، ومضادات الأكسدة ذات الخصائص المضادة للالتهابات، وتقلل فرص الإصابة بالسرطان.

الفلفل

يحتوى على فيتامين سى ومضادات الأكسدة التى لها تأثيرات قوية مضادة للالتهابات، كما يحتوى الفلفل الحلو على مادة كيرسيتين المضادة للأكسدة، ويحتوى الفلفل الحار على حمض سينابيك وحمض الفيروليك، وهذه الأحماض قد تقلل الالتهاب ويبطئ عملية الشيخوخة.

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الشوكولاتة الداكنة

مليئة بمضادات الأكسدة التى تقلل الالتهاب، كما تحتوى على مركبات مثل الفلافانول التى تعتبر عاملاً قوياً لتقليل الالتهاب، كما تحافظ على صحة الخلايا البطانية التى تبطن الشرايين.