قبل حلول رمضان.. نصائح منزلية للأمهات وربات البيوت

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وعلى الكثير من الأمهات تدبير احتياجاتهن من الأرز والمكرونة والشعيرية والبقوليات والتمر والقمح والشوفان والتى تمد الجسم بالطاقة والحيوية.
الاهتمام بالبروتين عنصر أساسى على طاولة الطعام فى الشهر الكريم، ولابد من وجود الدجاج واللحوم والأسماك، كما لابد من وجود منتجات الألبان والبيض، والزبادى، والجبنة غير المالحة.
7 أطعمة صحية تساعد على النشاط وتقلل الإصابة بالأمراض الخطيرة
وخلال أيام الصيام يحتاج الجسم دائمًا إلى الخضروات الطازجة وعمل أطباق السلطة الخضراء، بالإضافة إلى وجود الفواكه الطازجة والعصائر والمشروبات الرمضانية مثل العرقسوس والسوبيا والتمر هندى.
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